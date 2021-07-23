 

Французские каникулы: Анджелина Джоли с детьми отдыхает в Париже

23.07.2021, 11:30, Разное
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Анджелина Джоли умеет совмещать работу и отдых. На днях актриса прилетела во Францию как посол доброй воли ООН. Будучи амбассадором совместного проекта Guerlain и ЮНЕСКО “От женщин пчелам” (Women for Bees), Джоли посетила пасеку в Провансе и там же, на торжественной церемонии вручила дипломы первым выпускницам программы.

А вчера 46-летняя актриса оказалась в Париже и провела этот четверг как обычная туристка. В поездке Джоли сопровождают четверо ее детей – 17-летний Пакс, 16-летняя Захара, 15-летняя Шайло и 13-летний Нокс. Напомним, Пакс и Захара являются приемными детьми актрисы, а Шайло и Нокс – биологически родными. Вероятно, двойняшки – Вивьен и Нокс – прилетели вместе, однако сестра на публике не появилась. Также компанию братьям и сестрам не составил старший сын Джоли и Питта – Мэддокс. Неизвестно, связано ли это с недавним скандалом, который сейчас набирает обороты: на днях вышел документальный фильм “Украденные дети” режиссера Элизабет Джейкобс, который расследует скандальное усыновление Мэддокса Джоли-Питта. Якобы сотрудники агента по усыновлению Лорин Галиндо обманывали бедные семьи, продавая их детей для усыновления в США. Знала ли об этой схеме Джоли, не сообщается.

Выйдя из своего отеля, вся компания посетила выставку анонимного уличного художника Бэнкси, затем отобедала в ресторане недалеко от Эйфелевой башни, а потом все они отправились в магазин Kith и магазин Guerlain на Елисейских Полях.

Джоли за один день сменила три образа. Обедать актриса ходила в привычном для нее черном наряде, в бутике Guerlain она появилась в женственном белом платье с тонким ремешком и бежевых лодочках, а позже надела брючный льняной костюм песочного цвета с белой майкой. Дети тоже не отставали. Так, Захара, которая, кажется, не отпускала мамину руку ни на минуту, сменила два платья – одно с ярким принтом на другое, белое в мелкий синий рисунок.

На протяжении всего дня знаменитую актрису и ее детей сопровождали папарацци, и где бы ни появилась Джоли вокруг тут же собиралась толпа. Может быть поэтому, несмотря на послабление карантинного режима в Париже, ни актриса, ни ее дети ни разу не сняли защитных медицинских масок.

Джоли, которая продолжает бороться с бывшим мужем Брэдом Питтом за единоправную опеку над своими детьми, не довольна последним решением суда, вынесенном в пользу экс-супруга, и готовится к новым судебным разбирательствам. Но ее жизнь одной борьбой не ограничивается. Так, в начале июля Джоли дважды была замечена в компании 31-летний рэпер Абель Тесфайе (настоящее имя музыканта), известного в мире как The Weeknd. Сначала они поужинали в ресторане Giorgio Baldi в Лос-Анджелесе, проведя вместе несколько часов, а десять дней спустя посетили концерт канадского музыканта Мустафы. Поклонники подозревают, что актрисы и музыканта роман, а инсайдеры утверждают, что Джоли и Тесфайе связывают лишь дружеские и рабочие отношения.



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