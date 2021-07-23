Грудное вскармливание связали с улучшением артериального давления у детей 3 лет



1

минута

Чтобы оценить связь грудного вскармливания и уровня давления у детей, ученые из Манитобского университета воспользовались данными канадского когортного исследования CHILD, в котором отслеживалось состояние здоровья тысяч матерей и детей, родившихся в период с 2009 по 2012 годы. В новом исследовании авторы проанализировали показатели около 2,4 тысяч младенцев.

Специалисты сопоставили данные о продолжительности грудного вскармливания с уровнем артериального давления детей в возрасте 3 лет. Оказалось, что у младенцев, получавших материнское молоко, давление было ниже по сравнению с их ровесниками на молочных смесях.

Самым большим открытием было то, что это преимущество практичеки не связано с продолжительностью грудного вскармливания. Авторам исследования удалось собрать и проанализировать очень подробные данные о кормлении новорожденных во время пребывания в родильном доме. Это позволило ученым сделать вывод, что если ребенок получал материнское молоко всего два-три дня, а потом только молочные смеси, польза ощутима. Они отметили, что высокое давление во взрослом возрасте связано с риском многих опасных заболеваний, включая инсульт.

«Мы обнаружили, что вопреки нашим ожиданиям не имеет значения, как долго вы кормили грудью, будь то два дня, две недели, два месяца или два года. Профиль артериального давления улучшается в любом случае», — сообщили ученые.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует грудное вскармливание минимум до 6 месяцев, поскольку оно приносит неоценимую пользу как ребенку, так и матери. В частности, в женском молоке содержатся антитела, защищающие от диареи и пневмонии. Также у детей снижается риск развития диабета и ожирения, а у матери – вероятность развития некоторых видов рака.