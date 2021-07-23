 

“О страсти, которая способна менять направление в навигаторе”. Tvorchi презентовали первый трек из нового альбома

23.07.2021, 11:20, Новости дня
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“Новый трек – синтезированный саундтрек всех летних путешествий, он о людях и страсти, которая способна менять направление в навигаторе жизни. О погружении в чувство, когда падаешь в космическую неизвестность и кайфуешь от этого момента. Мы желаем каждому пережить такие эмоции этим летом”, – прокомментировали премьеру участники группы.

В релизе отмечается, что Falling станет первым треком из нового альбома группы, премьера которого запланирована на осень.

ВИДЕОВидео: TVORCHI / YouTube
Контекст:

Группа Tvorchi была создана в 2018 году выпускниками Тернопольского национального медуниверситета Андреем Гуцуляком и Джеффри Кенни. 

В дискографии коллектива три альбома. Презентация последнего состоялась осенью 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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