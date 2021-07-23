 

Болтон дал совет украинским политикам, как вести дела с американским правительством

23.07.2021, 11:20, Новости дня
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“Мой совет украинским чиновникам таков: для того, чтобы добиться взаимопонимания с администрацией, вы должны садиться с ними за стол переговоров и говорить с ними, донося свои мысли и идеи. Причем делать это необходимо постоянно. Это тяжелая ноша, она требует больших усилий и подразумевает, что вы сами полностью понимаете суть проблемы, осознаете все трудности, которые могут возникнуть при ее решении, и знаете, почему так важно эту проблему все же решить”, – сказал американский политик.

По его словам, продолжать объяснять следует “даже если кажется, что никакого прогресса нет”.

“Если вы сдадитесь – придет кто-то другой, займет ваше место и начнет решать какие-то другие, уже свои проблемы”, – подчеркнул Болтон.

Он отметил, что “главная проблема с любыми высокопоставленными чиновниками любого правительства – но особенно это касается США – это то, насколько сложно привлечь их внимание, а потом это внимание удержать”.

“Просто потому, что таким людям – и я это знаю на собственном опыте – приходится решать массу зачастую неожиданных задач, которые валятся на них ежедневно”, – объяснил экс-советник Белого дома.

Контекст:

Джон Болтон был советником президента США по нацбезопасности с апреля 2018 года по сентябрь 2019-го. По словам на тот момент главы Белого дома Дональда Трампа, причиной отставки стали допущенные Болтоном “очень большие ошибки” и неумение находить общий язык с коллегами по администрации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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