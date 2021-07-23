 

“Брызги в виде сердца! Ира, вы огонь!”. Экс-жена Потапа показала тело в раздельном купальнике

23.07.2021, 11:20, Новости дня
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Горовая позировала в бассейне, расплескивая воду в стороны.

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Публикация от Gorovaya Irina (@gorovaya_irina)

“Красивое фото! Брызги в виде сердца, класс! Ира, вы огонь!” – прокомментировала подписчица kucherova1365.

Днем ранее Горовая поделилась снимками со своими родителями и детьми. Она отметила, что находится в Греции.

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Публикация от Gorovaya Irina (@gorovaya_irina)

Контекст:

Горовая и Потапенко развелись в 2014 году. В браке у них родился сын Андрей (2008). У Горовой есть дочь Наталья от первого брака (1997).

После развода бывшая жена Потапа не афиширует личную жизнь. Комментируя отношения с экс-супругом, Горовая в 2019 году заявила, что они “дико близкие люди”.

Потап в 2019 году женился на певице Насте Каменских, с которой вместе выступал в дуэте “Потап и Настя”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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