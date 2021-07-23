 

Volkswagen представил 300-сильный концепт Atlas Cross Sport GT

23.07.2021, 11:18, Новости дня
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Немецкая компания Volkswagen презентовала концептуальную модель Atlas Cross Sport GT, имеющую спортивный дизайн.

Известно, что прототип оснащается 2-литровым бензиновым двигателем с мощностью 300 л.с. Кроме того, в продажу намерены в дальнейшем выпустить 2,0 и 3,6-литровые модификации спортивной модели кроссовера с отдачей 235 и 276 л.с. мощности соответственно. Кроме того, автомобиль имеет семиступенчатую трансмиссию и систему полного привода.

Известно, что автомобиль получит подогрев кресел, систему курсовой устойчивости, опцию предотвращения столкновений и продвинутый мультимедийный комплекс. Пока в компании не готовы раскрывать стоимость новой модели Atlas Cross Sport GT.



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