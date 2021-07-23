АВТОВАЗ начал продажи внедорожника LADA Niva Bronto

Компания АвтоВАЗ объявила о начале приема заказов на новую модель внедорожника Niva Bronto.

Предложенный экземпляр построен на базе Niva Legend. Среди новшеств здесь указали наличие подогрева кресел, зеркал, а также кондиционер. Покупатели смогут выбрать автомобиль в комплектациях Luxe и Prestige. В первой версии модель имеет усиленный бампер, расширенные колесные арки и 15-дюймовые диски. Кроме того, в дорогом исполнении модель оснащается улучшенной решеткой радиатора, новыми бамперами, накладками на поронах и противотуманками.

Вместе с тем автомобиль получил климатическую систему, новые кресла, современную панель приборов и доработанную шумоизоляцию. Во всех комплектациях встроена система “ЭРА-ГЛОНАСС”.