 

В Роспотребнадзоре заявили о потере веса перенесшими среднюю и тяжелую формы COVID-19

23.07.2021, 11:16, Разное
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Специалисты Роспотребнадзора отметили, что практически все переболевшие COVID-19 в средней или тяжелой форме начали терять вес. Снижение массы тела может наблюдаться определенный период времени.
Потерю веса отмечают практически все пациенты, перенесшие коронавирус не в легкой форме. По словам медиков, если речь идет о пяти килограммах, но человек чувствует себя нормально, никаких дополнительных мер предпринимать не нужно. Когда масса тела продолжает стремительно снижаться, необходимо обратиться к врачу, чтобы установить причину такой тенденции и скорректировать лечение.

Выраженность и длительность снижения веса зависит от того, на сколько долго человек боролся с COVID-19. В случае наличия желудочно-кишечных нарушений масса тела может подать продолжительное время.

Медики заявляют, что практически любая болезнь провоцирует изменения в обмене веществ. Когда человек подхватывает инфекционную патологию, силы организма направлены, прежде всего, на борьбу с возбудителем. К тому же человек худеет, поскольку нарушается обоняние и вкус, наблюдается депрессия.

Источник: ria.ru



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