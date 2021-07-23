 

Отец Меган Маркл обратится в суд, чтобы увидеть своих внуков

23.07.2021, 11:16, Разное
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Отец Меган Маркл в официальном порядке намерен обратиться в суд, чтобы ему предоставили возможность видеться с внуками. Томас Маркл считает, что малыши ни в коем случае не должны страдать из-за грехов своих родителей.
По словам Томаса Маркла, его внуки не должны страдать. Они не могут являться частью так называемой игры. Арчи и Лили относятся к королевскому роду, поэтому должны иметь такие же права, какие есть у других членов семьи. Отец Меган Маркл в ближайшее время планирует подавать прошение в суде Калифорнии, чтобы добиться регулярных встреч с внуками.

Томас Маркл готов радушно принять в своем доме родственников принца Гарри. Он в любое время организует визит Елизаветы II.

Ранее отец Меган Маркл заявил, что готовится к съемкам документального автобиографического фильма. Работа над картиной завершится в нынешнем году, о дате релиза киноленты пока ничего не сообщается.

Напомним, что Меган Маркл впервые стала матерью в мае 2019 года. Тогда на свет появился ее сын Арчи. Второй ребенок Меган Маркл и Принца Гарри родился в июне нынешнего года. Актриса подарила супругу дочь, которую пара назвала Лилибет.

Источник: www.gazeta.ru



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