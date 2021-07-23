 

Злоупотребление кофе может привести к развитию слабоумия

23.07.2021, 11:16, Разное
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Учёные из Университета Южной Австралии установили, что злоупотребление кофе может привести к развитию слабоумия. Этот напиток также негативно сказывается на объёме головного мозга.
В исследовании принимали участие 17,7 тыс. человек. Всех респондентов разделили на группы, среди которых выделили только тех, кто употребляет кофе свыше положенной нормы и тех, кто нейтрально относиться к этому напитку. По итогу изучения объёма головного мозга и риска преждевременной деменции, любители кофе продемонстрировали увеличенный шанс развития старческого слабоумия. В среднем этот показатель составил 53%.

Автор исследования Китти Фам объяснила, что новые данные являются крайне важными для всей системы здравоохранения во всём мире. Всё дело в том, что кофе является одним из самых популярных напитков не только среди взрослого поколения, но и среди подростков. Новые результаты позволяют пересмотреть влияние кофеина на организм и ввести серьёзные ограничения для сохранения здоровья человека и обезопасить его от возможных заболеваний, среди которых не только деменция, но и инсульт.

Источник: www.medikforum.ru



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