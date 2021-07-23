Euronews – на коронавирус теперь тестируют даже на Эйфелевой башне

Специальный санитарный пропуск теперь необходимо предъявлять во Франции для посещения различных мероприятий и достопримечательностей, включая также Эйфелеву башню. А посетители без пропуска должны пройти экспресс-тест на COVID-19 прямо на входе. Причём для французов этот тест делают бесплатно, а вот иностранные гости должны дополнительно его оплатить, пишет Euronews.

Во Франции вступила в силу система так называемых санитарных пропусков, по которым можно попасть в музеи, кинотеатры и на все мероприятия или в места, где присутствует более 50 человек. В Париже желающие подняться на Эйфелеву башню должны также предъявить специальный пропуск.

А тем, у кого их нет, предлагают пройти антигенные экспресс-тесты в палатках, установленных перед каждым входом. В то время как для французских посетителей эти тесты будут бесплатными, иностранные туристы должны заплатить 25 евро, как и повсюду во Франции с 7 июля.



ПАТРИК БРАНКО РУИВО, управляющий обслуживающей компании: Мы решили проводить 1500 тестов на антигены в день. Сейчас мы принимаем от 12 до 13 тысяч посетителей в день, поэтому мы рассчитали тесты примерно на 10 процентов. Мы будем корректировать это количество в зависимости от потребностей.

Всех посетителей Эйфелевой башни заранее предупредили о новых правилах с помощью сообщений на разных языках на веб-сайте. Кроме того, обязательным остаётся социальное дистанцирование и ношение масок.

ПОСЕТИТЕЛЬ: Мне это кажется довольно интересным, потому что это очень ответственное и безопасное средство для всех туристов, которые приезжают издалека. И благодаря этому мы можем чувствовать себя в большей безопасности.



ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА: По-моему, это здорово! В Испании дела обстоят не очень хорошо по сравнению с Францией, потому что мы не принимаем столько мер предосторожности. Поэтому я думаю, это хорошо.

Тем временем во Франции вариант «дельта» вызвал беспрецедентный рост числа новых случаев заражения, которое за неделю выросло на 150%.

Дата выхода в эфир 21 июля 2021 года.