Guardian – «No comment» — российские спортсмены едут на Олимпиаду с «менталитетом осаждённых»

С учётом того, что российским спортсменам на Олимпиаде в Токио запрещено использовать название их страны, национальный флаг или гимн, они едут на Игры с «менталитетом осаждённых», пишет The Guardian. На это, в частности, по мнению газеты, указывает памятка, розданная российским спортсменам, в которой прописаны максимально нейтральные ответы на каверзные вопросы, самым частым из которых станет фраза «No comment».



Reuters

Российские спортсмены, которые уже на этой неделе примут участие в Олимпийских играх в Токио, где им запрещено использовать название своей страны, её флаг или гимн, отправляются на соревнования с «менталитетом осаждённых», пишет The Guardian.

В 2014 году их репутация была испорчена допинговым скандалом, а также рядом других конфликтов, которые привели к охлаждению отношений Москвы со многими западными странами. При этом это уже третья Олимпиада, на которой в связи с обвинениями в употреблении допинга за российскими спортсменами и членами делегации будут очень пристально следить.

В этом контексте за несколько дней до начала Игр российские СМИ сообщили, что Олимпийский комитет раздал спортсменам памятку о том, как избегать вопросов журналистов о допинге, «аннексии Крыма»*, сексуальных домогательствах и даже об отношении к Black Lives Matter.

В частности, на вопросы о BLM спортсменам рекомендуется отвечать, что поддержка движения — это выбор лично каждого, однако «Олимпиада ни в коем случае не должна становиться площадкой для каких-либо акций или жестов».

Что касается вопросов о сексуальных домогательствах, то рекомендованный ответ звучит следующим образом: «Я с этим никогда не сталкивалась(-ся) в карьере, но знаю, что такая проблема существует во многих странах».

Что же касается допинга и санкций WADA, то спортсменам советуют отвечать, что им нечего сказать на эту тему.

По словам чиновников, цель подобного руководства — защитить спортсменов от «провокаций» со стороны активистов и журналистов, которые могут сделать выпад в сторону окружённой скандалами команды. «Информация распространяется очень быстро, а любой неосторожный ответ, на который порой умело могут развести специально обученные люди, потом крайне негативно скажется на спортсмене», — отмечается в документе. Представитель Олимпийского комитета РФ заявил, что организация стремилась «минимизировать риски для членов нашей команды и делегации».

Всё это также указывает на то, что РФ считает, что у неё в международном спорте есть множество врагов — активисты, СМИ, иностранные государства, антидопинговые органы и Международный олимпийский комитет.

Россия, отмечает The Guardian, похоже, разрывается между желанием дать отпор различным обвинениям и надеждой на то, что, если её спортсмены сосредоточатся на своей работе, то российский флаг вскоре вновь будет реять на соревнованиях. В частности, высшие российские должностные лица крайне осторожны в своей критике в адрес WADA и МОК, подчёркивая, что их главная забота — это поддержка спортсменов.

Проправительственные комментаторы в СМИ, однако, ведут себя куда более агрессивно, активно осуждая антироссийские меры и указывая на геополитическую подоплёку вопроса. «В этом мире политизировано всё», — сказала по этому поводу российская телеведущая Тина Канделаки, которая ранее также утверждала, что на «Евровидении» были подтасовки.

Однако если не считать этих заявлений, особой шумихи по поводу Олимпийских игр в РФ не наблюдается, так как главными спортивными событиями последних недель стали Евро-2020 и увольнение Станислава Черчесова после вылета российской сборной по футболу из турнирной таблицы на групповом этапе. Что же касается Олимпиады, то основное внимание уделяется тому, каким образом будут реализовываться ограничительные меры, введённые против РФ из-за допингового скандала.

Российские спортсмены, завоевавшие золото, будут стоять на пьедестале под Концерт для фортепиано № 1 Петра Чайковского, который будет звучать вместо государственного гимна. Появления российского флага на Играх также не предполагается, однако на форме россиян будут присутствовать национальные цвета — белый, синий и красный.

Ожидается, что команда ОКР — так теперь будет называться сборная РФ — займёт третье место в медальном зачёте. При этом, что касается всех других вопросов, то спортсменам — если они хотят закончить разговор — рекомендуется отвечать на них просто: «No comment».

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).