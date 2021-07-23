 

СТРАНА – в украинском кабмине считают, что соглашение США и ФРГ не даёт Киеву никаких гарантий

23.07.2021, 11:14, Новости дня
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Совместное заявление США и Германии относительно газопровода «Северный поток — 2» не содержит никаких гарантий безопасности для Киева, считает вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Как пишет «СТРАНА», Стефанишина заявила, что Украина не получила перспектив касательно членства в НАТО, а также назвала газопровод геополитическим проектом.


Reuters

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина прокомментировала совместное заявление США и Германии относительно газопровода «Северный поток — 2». Как передаёт «СТРАНА», по её словам, оно не содержит никаких гарантий безопасности для Украины.

В заявлении говорится о мерах поддержки Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нём сформулированы условия для работы «Северного потока — 2». В частности, США и Германия считают, что в интересах Украины и Европы РФ обязана продолжить транзит газа через Украину после 2024 года. А Берлин обязался использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между Россией и Украиной о транзите газа был продлён. Однако Стефанишина пессимистично расценила эти намерения.

«В этом заявлении говорится, что Германия будет поддерживать инициативу «Триморья», к которой Украина и так должна присоединиться. Также анонсируется дополнительная финансовая поддержка касательно создания фонда зелёной трансформации, о котором мы и так ведём переговоры около полугода. То есть никаких новых инициатив это заявление не предусматривает. В то же время никаких перспектив касательно гарантий безопасности, в том числе членства в НАТО, мы не получили. Это геополитический проект. Он четко противоречит «зелёному курсу» на декарбонизацию и уменьшение выбросов», — сказала Стефанишина.



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