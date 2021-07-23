Скандалы: Павел Грудинин удержался в кандидатах

Бывшей жене красного директора Ирине не удалось снять его с выборов в Госдуму

Рабочая группа Центризбиркома (ЦИК) в четверг не нашла оснований для исключения экс-кандидата в президенты Павла Грудинина из партсписка КПРФ на выборах в Госдуму. О сокрытии бизнесменом доли в белизском офшоре заявила его бывшая жена Ирина Грудинина, но доказательств в ЦИК не представила. В субботу ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации списка КПРФ, но если после этого обнаружатся факты владения зарубежными активами, то вопрос о снятии с выборов Павла Грудинина может встать снова. В КПРФ обвинения называют «туфтой», а эксперт считает, что «все эти нападки только добавляют КПРФ очков».

Члены рабочей группы ЦИКа по рассмотрению жалоб и заявлений собрались 22 июля, чтобы изучить обращение экс-супруги директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина, занимающего в федеральном списке КПРФ на выборах в Госдуму третье место после лидера партии Геннадия Зюганова и депутата-космонавта Светланы Савицкой. В своем письме на имя главы ЦИКа Эллы Памфиловой (“Ъ” ознакомился с его копией) Ирина Грудинина утверждает, что в соответствии с решением суда о разделе имущества Павлу Грудинину «принадлежит 1/3 в белизской компании «Бонтро ЛТД»». «Учитывая, что в настоящее время Грудинин П. Н. пытается отобрать у меня дом, в котором я живу, уничтожить мой бизнес, а также отказывается выплатить мне положенную компенсацию в соответствии с судебным решением, считаю, что статус депутата ему нужен, чтобы прикрыться депутатской неприкосновенностью»,— говорится в письме. Напомним, что кандидатам на любые выборные должности в России запрещено владеть зарубежными активами.

Чета Грудининых развелась в июле 2018 года после 37 лет брака. Весной 2019 года суд подмосковного города Видного удовлетворил иск Ирины Грудининой, присудив ей две трети совместно нажитого имущества. Найти это решение на сайте суда “Ъ” не удалось, но в судебных постановлениях по другим делам с участием господина Грудинина говорилось, что он являлся владельцем Bontro Ltd с 2003 по 2017 год и что эта компания была ликвидирована в декабре 2018 года. По данным из открытых источников, Bontro Ltd была зарегистрирована в 2003 году в Белизе и являлась совладельцем ООО «Универсальная финансовая компания», которое, в свою очередь, владеет частью акций «Совхоза имени Ленина».

Жалоба госпожи Грудининой рассматривалась в закрытом режиме.

Как сообщил “Ъ” зампред ЦИКа Николай Булаев, на заседании присутствовали только представители Павла Грудинина, а он сам и его экс-супруга не явились: по словам представителей кандидата, он в этот момент находился вне зоны доступа и не смог принять участие в заседании даже онлайн.

«Таким образом, мы рассматривали только те документы, которые у нас есть. А у нас на сегодняшний день есть заявление бывшей жены, к которому не приложены никакие документы, и есть заявление Грудинина, который утверждает, что у него ничего за границей нет»,— отметил господин Булаев.

По его словам, Павел Грудинин в своем заявлении указал, что расстался с этим офшором в апреле 2017 года. Сейчас все материалы проходят проверку в уполномоченных органах, и «пока ответов у нас нет», сказал зампред ЦИКа. Исходя из имеющегося набора документов, рабочая группа приняла решение о неизменности федерального списка КПРФ, так как иного результата быть не могло, подчеркнул он. Рассмотрение вопроса о регистрации списка КПРФ назначено на 24 июля, но «если ответы поступят позже субботы и будут какие-то обстоятельства, то у комиссии есть возможность вернуться к вопросу о регистрации кандидата», добавил господин Булаев.

Комментарий Павла Грудинина “Ъ” получить не удалось. В КПРФ очередные обвинения в адрес их кандидата считают провокациями.

Я думаю, это все туфта на ровном месте для создания информационного повода и дискредитации партии»,— сказал “Ъ” секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов

А первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил «Интерфаксу», что у партии есть «стопроцентная уверенность» в отсутствии у Павла Грудинина офшоров и зарубежных счетов и подтверждающие это документы.

Адвокат и член КПРФ Дмитрий Аграновский назвал ситуацию с письмом госпожи Грудининой «предвыборным трепанием нервов». По его мнению, инициаторами этой истории стали люди, которые «не хотят, чтобы Грудинин на выборах своим присутствием усилил КПРФ». Ранее источник “Ъ” в администрации президента говорил, что там не очень довольны включением Павла Грудинина в список КПРФ, памятуя о его «агрессивной» кампании против Владимира Путина на выборах президента-2018.

Напомним, уже после регистрации Павла Грудинина кандидатом в президенты от КПРФ его участие в выборах оказалось под вопросом именно из-за обвинений в наличии у него зарубежных активов. Сам он уверял, что успел закрыть счета в иностранных банках еще до выдвижения, и снимать его с гонки ЦИК не стал. По итогам выборов господин Грудинин занял второе место, получив 11,77% голосов, но после этого был практически выдавлен из политики. В феврале 2019 года совет депутатов города Видного сначала освободил его от должности председателя по представлению прокуратуры (поводом стал тот самый незадекларированный офшор Bontro Ltd), а затем лишил его депутатского мандата. А в марте того же года ЦИК отказался передать Павлу Грудинину мандат умершего депутата Госдумы от КПРФ Жореса Алфёрова, сославшись на наличие у бизнесмена незакрытых иностранных счетов на момент регистрации его кандидатом в депутаты летом 2016 года и непредставление им документов о передаче в траст белизского офшора.

Политолог Константин Калачев считает, что Павла Грудинина с выборов не снимут, но «нервы потреплют». «Он же готовился к участию в выборах, было бы странно, если бы так подставился»,— отмечает эксперт, напоминая, что в ходе президентской кампании-2018 кандидата Грудинина тоже пытались дискредитировать темой офшоров. «Мне кажется, что все эти нападки только добавляют КПРФ очков как главной оппозиционной партии, чьи кандидаты подвергаются давлению и преследованию»,— резюмировал господин Калачев.

Елена Рожкова, Ксения Веретенникова, Лев Кадик, Андрей Винокуров