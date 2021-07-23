Скандалы: Басманный приговор исказил правосудие

Судью Юлию Сафину отправили в отставку и пытаются привлечь к уголовной ответственности за вынесение, а затем отмену приговора предпринимателю Шерману

Как стало известно “Ъ”, предприниматель Илья Шерман, обвиняемый в мошенничестве, обратился в СКР с заявлением о привлечении к уголовной ответственности бывшей судьи Басманного райсуда Юлии Сафиной. Полномочия судьи, за последние восемь лет избиравшей или продлевавшей меры пресечения практически всем фигурантам громких расследований комитета, были прекращены квалифколлегией по отрицательным мотивам. Вынесенный ею, а затем отмененный приговор господину Шерману Мосгорсуд счел искажающим «саму суть правосудия».

Полномочия Юлии Сафиной квалифколлегия судей Москвы прекратила в связи с наложением на нее дисциплинарного взыскания, рассмотрев соответствующее обращение председателя совета столичных судей Ларисы Поляковой. Одновременно госпожа Сафина, работавшая судьей с конца 2012 года, была лишена шестого квалификационного класса (всего их десять; высший — у председателя Верховного суда). Следует отметить, что до этого госпожа Сафина несколько раз пыталась покинуть судейский корпус по собственному желанию, но ей было отказано.

По данным защиты господина Шермана, основанием для решения квалифколлегии послужило его обращение в дисциплинарную комиссию совета судей, которая пришла к выводу о том, что в действиях судьи Сафиной «имеются признаки дисциплинарного проступка, выразившиеся в нарушении УПК РФ».

Затем с комиссией согласился сам совет и последовало обращение о снятии с судьи полномочий. В нем подробно разбирался приговор, вынесенный бизнесмену госпожой Сафиной 29 сентября прошлого года, по которому Илья Шерман получил семь лет общего режима.

Отменяя впоследствии решение суда первой инстанции и направляя уголовное дело на рассмотрение в ином судебном составе, Мосгорсуд отметил, что «нарушение уголовно-процессуального закона, допущенное судом первой инстанции, является существенным, поскольку искажает саму суть правосудия».

В частности, выяснилось, что текст приговора во многом повторял обвинительное заключение. Суд не составлял описательно-мотивировочную часть приговора, а дословно скопировал текст из обвинения. Показания свидетелей, изложенные в приговоре, не соответствовали показаниям, которые они давали в судебных заседаниях. Зато в основу приговора легли показания свидетелей, которые вообще не фигурировали в процессе. Также было отмечено, что само судебное следствие проводилось формально и с обвинительным уклоном, а при вынесении итогового решения суд не учел данные о личности обвиняемого, в том числе возраст, хронические болезни и законопослушный в течение длительного времени образ жизни.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено СКР в феврале 2015 года. Поводом для этого стало письмо жителей села Ромашково на имя тогдашнего депутата Госдумы, бывшего главы ФСБ Николая Ковалева.

По версии следствия, господин Шерман не позднее декабря 2009 года вступил в преступный сговор еще с пятью лицами (находятся в международном розыске) на приобретение путем обмана (всего за 39 тыс. руб.) права собственности на земельные участки в Одинцовском районе, находящиеся в пользовании ФГУП «Немчиновка» Российской академии сельскохозяйственных наук и оцениваемые более чем в полмиллиарда рублей.

В 2015 году господин Шерман с семьей уехал в Израиль, а через три года его задержали в Италии и по запросу Генпрокуратуры экстрадировали в РФ. Адвокат предпринимателя Вера Гончарова утверждает, что до задержания он не знал ни об уголовном деле, ни о международном розыске.

Сейчас дело господина Шермана повторно слушается в Басманном суде, а сам он на днях обратился с заявлением к председателю СКР Александру Бастрыкину, в котором просит возбудить уголовное дело в отношении экс-судьи и секретаря судебного заседания, «совершивших служебный подлог и фальсификацию доказательств» по его уголовному делу.

Отметим, что, будучи судьей, Юлия Сафина вынесла сотни решений по уголовным делам, находящимся в производстве следователей центрального аппарата СКР.

Достаточно отметить, что именно она избирала или продлевала меры пресечения бывшим главе Марий Эл и губернатору Кировской области Леониду Маркелову и Никите Белых, экс-главе Серпуховского района Александру Шестуну, бывшему сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Раулю, полицейским, подбросившим наркотики журналисту Ивану Голунову, а также инвестору Майклу Калви и его предполагаемым сообщникам.

Сейчас один из самых стабильных как по своему составу, так и выносимым решениям Басманный суд переживает сложные времена. Его председатель Ирина Вырышева подала заявление в квалифколлегию о том, что хочет вернуться в Мосгорсуд, из которого в 2015 году пришла в районный, а на ее место претендует председатель Ростовского гарнизонного военного суда Владимир Голованов, который считается человеком из команды Михаила Птицына, ранее возглавлявшего Южный окружной военный суд, а сейчас — Московский городской.

Юрий Сенаторов