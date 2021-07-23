Мнение: Умер контр-адмирал Богдашин

Сообщают, что от последствий коронавирусной инфекции на 70-м году жизни умер контр-адмирал Владимир Богдашин.

В 1988-м году именно он на "Беззаветном" дважды наваливался на американский ракетный крейсер "Йорктаун", вытесняя его из советских территориальных вод в Черном море.

За успешное выполнение задачи, был награжден орденом Красной Звезды, а затем получил под командование сначала вертолетоносец "Москва", а затем и ракетным крейсером "Слава", который позднее стал "Москвой".

Навал "Беззаветного".

Тогда же СКР-6 наваливался на эсминец "Кэрон".



Руководил операцией по вытеснению американцев адмирал Хронопуло.

В общем, Богдашин по итогам этого инцидента вошел в историю.



Мир праху.

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