 

Роспотребнадзор назвал возможные последствия острой фазы COVID-19

23.07.2021, 10:40, Новости дня
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У всех людей с коронавирусом после острой фазы заболевания медики фиксируют схожие симптомы: это слабость, одышка, общая утомляемость, сообщили в Екатеринбургском центре профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора.

В Центре сообщили, что по данным как российских, так и зарубежных специалистов «у 100% пациентов наблюдается общая утомляемость, мышечная слабость, одышка, снижение толерантности к физическим нагрузкам, особенно у лиц, работающих во вредных условиях труда», передает РИА «Новости».

Кроме того, возможно возникновение болей за грудиной, сердцебиения, тревоги, депрессии, нарушения сна, когнитивных нарушений, болей в суставах и выпадения волос. Это указывает на развитие постковидного синдрома, поэтому переболевшим требуется помощь в восстановлении.

Реабилитация начинается в условиях отделений интенсивной терапии после стабилизации состояния пациента и продолжается в три этапа до полного выздоровления, пояснили в учреждении.

Она включает в себя медикаментозное лечение, бальнеотерапию и теплогрязелечение, лечебную физкультуру, кинезиотерапию, работу с клиническим психологом, логопедом и эрготерапевтом.

Ранее психиатр назвал негативные последствия COVID-19.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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