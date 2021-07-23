Лавров заявил о попытках Запада расшатать ситуацию в РФ перед выборами

Запад стремится создать вокруг РФ «пояс нестабильности», а внешняя ситуация напрямую заточена на то, чтобы влиять на обстановку в России, в том числе в связи с выборами, сообщил глава МИД Сергей Лавров, вошедший в пятерку лидеров «Единой России» на выборах в Госдуму.

По словам главы МИД, внешнеполитические условия перед сентябрьскими выборами в Государственную думу остаются сложными.

«Условия внешние сложные, причем они не просто являются внешними условиями, эта внешняя ситуация напрямую заточена многими западными странами на то, чтобы влиять на обстановку в России, в том числе в связи с предстоящими выборами. И западные политтехнологи по большому счету никакого секрета не делают из того, что хотят расшатать внутриполитическую стабильность в России, прибегают к самому широкому набору нечистоплотных инструментов, подложных фактов, выдвигают бездоказательные обвинения», – сказал Лавров, передает ТАСС.

При этом он добавил, что ни по одному из направлений ответов на многочисленные вопросы Москва не получила.

«Не гнушаются фейками, пытаются сформировать пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей делать выбор – либо ты с Западом, либо с Россией. Хотят осваивать территории вокруг нашей страны, окружить нас санитарным кордоном. Эта линия самым ярким образом проявилась на Украине, пытались обкатать методики цветных революций в Белоруссии, развернули борьбу американцы и за Молдавию. Мы ни с кем не хотим ссориться, но все должны понимать – мы готовы к любому развитию ситуации и готовы обеспечивать свои интересы», – сказал Лавров, слова которого приводятся в Telegram «Единой России».

Министр подчеркнул, что РФ будет проводить самостоятельную внешнюю политику. «Мы не будем принимать внешние угрозы и ультиматумы. Будем укреплять суверенитет, не будем скатываться ни к изоляции, ни к конфронтации. Мы не допустим вовлечения РФ в гонку вооружений. У нас уже есть все, чтобы себя защитить. Мы всегда будем продвигать объединительную повестку и будем готовы к сотрудничеству со всеми без исключения, кто проявляет встречную готовность, на основе равноправия и взаимного уважения. Нам придает уверенности, что такой подход разделяют подавляющее большинство стран мира», – сказал Лавров.

Ранее глава МИД Сергей Лавров обвинил Запад в ежедневных попытках вмешаться в дела России.