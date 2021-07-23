Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сходили на вечеринку и опубликовали первое совместное фото в сети

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек уже давно не скрывают, что вновь вместе. И хотя папарацци регулярно ловят их вместе, комментировать свой роман или открыто появляться на светских мероприятиях влюбленные не спешат. Более того, в социальных сетях до сегодняшнего дня тоже нельзя было найти их совместных фото. А сегодня американская актриса и активистка Лиа Ремини выложила видео-отчет со своего 51-го дня рождения. На одном из кадров Лиа позирует с Дженнифер и Беном в фотобудке, и они нежно обнимают друг друга. Надо сказать, что праздник состоялся аж 15 июня, но ролик появился в сети только сейчас.

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Публикация от Leah Remini (@leahremini)

Напомним, что первые слухи о воссоединении 51-летней Дженнифер Лопес с 48-летним Беном Аффлеком спустя 17 лет после окончания романа появились почти сразу, как только певица объявила о расторжении помолвки с Алексом Родригесом. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек встречались с 2002 по 2004 год и даже были обручены, однако отменили свадьбу буквально за несколько дней до росписи. В 2005 году актер женился на актрисе Дженнифер Гарнер – супруги были вместе до ноября 2018-го.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек не скрывают своих отношений и не прячутся от папарацци. Они гуляют вместе с детьми певицы провели вместе в парке Universal Studios в Голливуде, проводят время в Хэмптонсе и целуются на открытой террасе на вечеринке по случаю дня рождения сестры Лопес. Но заявлений со стороны официальных представителей пары пока нет. Впрочем, Дженнифер, избегая прямых вопросов о своей личной жизни и не называя имен, уверенно говорит, что сейчас она счастлива.

Я хочу, чтобы люди, которые заботятся обо мне, знали, что я действительно сейчас там, где мне хорошо самой с собой. И я думаю, что, как только вы придете к тому же, с вами произойдут удивительные вещи, которые, как вы думали, в вашей жизни никогда не повторятся. Это то, что происходит со мной сейчас. Я обожаю всю любовь, которая сейчас встречается на моем пути, и все добрые пожелания. И я просто хочу, чтобы все знали, что сейчас самое лучшее время в моей жизни, – сказала Лопес.