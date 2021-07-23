 

Ученые подвергли сомнению «правильную» технику подъема тяжестей

23.07.2021, 10:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

В новом исследовании участвовал 21 доброволец с болью в пояснице и 20 добровольцев без нее. Возраст участников варьировался от 31 года до 37 лет. Каждый из них должен был 100 раз поднять коробку – сначала пустую, а затем нагруженную (вес составлял 10% от массы тела участника). В это время ученые проводили детальное изучение их движений.

В исследовании участвовали люди, которые занимались физической работой в течение не менее пяти лет, подъем тяжестей был частью их профессиональной деятельности. Ученые обнаружили, что те из них, кто страдал от боли в пояснице, чаще следовали обычным рекомендациям. Они старались держать спину ровно, как можно меньше наклоняться, приседать, перекладывать нагрузку на ноги. Люди, у которых боли не было, чаще не следовали рекомендациям: больше наклонялись, сгибали спину, их колени были более выпрямленными.

Ученые отметили, что под конец эксперимента участники выполняли задания почти одинаково. Однако люди с болью в пояснице продолжали делать это медленнее и больше работали ногами.

«Наше исследование не поддерживает распространенное убеждение, что люди с болью в пояснице “неправильно” поднимают тяжести, и это поднимает вопросы по поводу текущих рекомендаций», – сказал соавтор исследования провессор Питер О’Салливан (Peter O’Sullivan).

Авторы исследования указывают, что полученные ими данные не соответствуют тому, что можно ожидалось увидеть, исходя из современных представлений о правильной технике подъема тяжестей. Они отмечают, что их эксперименты не позволяют объяснить, почему при боли в спине люди стараются поднимать грузы согласно рекомендованной технике. О’Салливан сообщил, что предыдущие исследования показывали, что люди с болью в пояснице стараются работать с тяжестями в соответствии с правилами, которые, как ожидается, должны защитить их. 

Ученые не рекомендуют всем перейти на «неправильную» технику подъема тяжестей.

«По всей видимости, нет универсального похода к профилактике и лечению боли в пояснице, связанной с подъемом. Скорее требуется более индивидуальный подход, который должен стать предметом будущих исследований», – высказал мнение О’Салливан.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.07 / Мнение: Ленин восстал из ада

09.07 / Лиза Арзамасова ответила на критику ее романа с Ильей Авербухом

09.10 / Дерево задавило насмерть двух человек в парке и теперь в нем живут их злые призраки

17.06 / Умничка, Ксюша! – Личное мнение

02.07 / У многих в гардеробе висят джинсовки, жакеты и косухи: как их сейчас стилизовать, чтобы выглядеть модно. Образы для женщин за 40

15.10 / Мнение: Латвия снова хочет получить у России “от мертвого осла уши”

02.07 / Диетолог Ольга Деккер рассказала о вредном воздействии меда на организм и фигуру

08.09 / Мнение: Письмо: “Мужской вариант наставника”

16.09 / Вакцина Билла Гейтса будет создавать невидимую квантовую татуировку

13.10 / Ольга Бузова «изуродовала» ногу при подготовке к «Ледниковому периоду»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика