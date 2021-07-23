Ученые подвергли сомнению «правильную» технику подъема тяжестей



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В новом исследовании участвовал 21 доброволец с болью в пояснице и 20 добровольцев без нее. Возраст участников варьировался от 31 года до 37 лет. Каждый из них должен был 100 раз поднять коробку – сначала пустую, а затем нагруженную (вес составлял 10% от массы тела участника). В это время ученые проводили детальное изучение их движений.

В исследовании участвовали люди, которые занимались физической работой в течение не менее пяти лет, подъем тяжестей был частью их профессиональной деятельности. Ученые обнаружили, что те из них, кто страдал от боли в пояснице, чаще следовали обычным рекомендациям. Они старались держать спину ровно, как можно меньше наклоняться, приседать, перекладывать нагрузку на ноги. Люди, у которых боли не было, чаще не следовали рекомендациям: больше наклонялись, сгибали спину, их колени были более выпрямленными.

Ученые отметили, что под конец эксперимента участники выполняли задания почти одинаково. Однако люди с болью в пояснице продолжали делать это медленнее и больше работали ногами.

«Наше исследование не поддерживает распространенное убеждение, что люди с болью в пояснице “неправильно” поднимают тяжести, и это поднимает вопросы по поводу текущих рекомендаций», – сказал соавтор исследования провессор Питер О’Салливан (Peter O’Sullivan).

Авторы исследования указывают, что полученные ими данные не соответствуют тому, что можно ожидалось увидеть, исходя из современных представлений о правильной технике подъема тяжестей. Они отмечают, что их эксперименты не позволяют объяснить, почему при боли в спине люди стараются поднимать грузы согласно рекомендованной технике. О’Салливан сообщил, что предыдущие исследования показывали, что люди с болью в пояснице стараются работать с тяжестями в соответствии с правилами, которые, как ожидается, должны защитить их.

Ученые не рекомендуют всем перейти на «неправильную» технику подъема тяжестей.

«По всей видимости, нет универсального похода к профилактике и лечению боли в пояснице, связанной с подъемом. Скорее требуется более индивидуальный подход, который должен стать предметом будущих исследований», – высказал мнение О’Салливан.