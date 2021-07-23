Рост цен на грузоперевозки “Укрзалізниці” повлечет увеличение себестоимости электроэнергии – Федерация работодателей ТЭК

“Угольная энергетика – это 10% от общего объема грузоперевозок “Укрзалізниці”. Для нас реализация этого предложения [о повышении тарифов] значит дополнительные 40–50 грн на тонну перевозимого угля. Это около 3% роста себестоимости электроэнергии на выходе с тепловых электростанций”, – отметил Чех.

По его словам, в сегодняшних условиях свободного рынка предприятия тепловой генерации нередко вынуждены продавать электроэнергию по цене ниже себестоимости, и новый рост затрат на ее производство сделает работу отрасли невозможной.

“Это плохой сигнал наряду с планами ввести плату за выбросы СО2”, – подчеркнул Чех.

Финансировать модернизацию железной дороги “Укрзалізниця” должна не за счет повышения тарифов, а улучшая эффективность, так как из-за роста цен на грузоперевозки за минувшие пять лет компания уже потеряла 45 млн тонн грузов, которые почти полностью перешли на перевозки автотранспортом.

“То есть потребность в перевозках есть. И мы видим, что автотранспорт предлагает лучший сервис, чем “Укрзалізниця”. Но мы, например, не можем возить уголь автотранспортом. И не для этого строятся новые дороги, чтобы их через три года разбили”, – подчеркнул заместитель председателя Федерации работодателей ТЭК Украины Сергей Чех.

Контекст:

5 июля Министерство инфраструктуры опубликовало на своем сайте проект приказа о внесении изменений в коэффициенты на грузоперевозки железнодорожным транспортом. В течение месяца в министерстве будут принимать замечания и предложения к этому проекту.

Запланированное “Укрзалізницею” повышение тарифов на грузоперевозки будет одним из наиболее экономически необоснованных и приведет к катастрофе в топливно-энергетическом комплексе Украины, заявила в открытом письме к премьер-министру Денису Шмыгалю Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины.

По итогам прошлого года “Укрзалізниця” получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн.

В мае Зеленский назвал компанию банкротом и подчеркнул, что власть делает все возможное, чтобы сменить руководство “Укрзалізниці”, но этого мало.

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