“Лично президент ничего не говорил, но мне предложили заплатить $10 тыс.”. Получивший украинское гражданство Суханов не может оформить паспорт

“Я до сих пор остаюсь в подвешенном состоянии. Я имею в виду свое решение относительно Украины. Это было окончательное решение, несмотря на то, что мне говорили: “Ты понимаешь, что покупаешь билет в одну сторону?” Да, я это понимал. [Нынешний президент Украины] Владимир Александрович [Зеленский] подписал указ о гражданстве, а [предыдущий] Петр Алексеевич [Порошенко] долгое время этого не делал – рассказывали там, конечно”, – заявил Суханов.

Он заявил, что во времена президентства Порошенко ему предложили заплатить, как он предполагает, за ускорение процедуры получения гражданства деньги.

“Я сейчас буду говорить то, как мне сказали. Я это не утверждаю. И лично мне тогдашний президент ничего не говорил. Но мне предложили заплатить $10 тыс. Предложили заплатить для того, чтобы, может быть, ускорить эту процедуру. Но я подумал тогда, что не ради этого все это мутил. И если действительно так ставится вопрос, то пес с вами, мне этого и не надо. Хотя я прекрасно понимал, что и туда вернуться не могу. Сейчас Владимир Александрович подписал указ, но как устроено украинское законодательство? Люди попадают в западню. Потому что президент подписывает указ, но поскольку Украина не признает двойное гражданство, каждый получатель обязан принести из посольства той страны, гражданином которой является, справку. Так вот, россияне должны пойти в посольство за справкой. Но посольство выдает справки на основании других справок, а те справки нужно брать именно в России. И хрен бы со мной, но когда я приехал в миграционную службу, мне сказали: “Вы даже представить не можете, какая у нас очередь из бойцов АТО с российскими паспортами, которые воевали на стороне Украины и не могут получить гражданство. Ладно я. Плевать на меня. Но если они пойдут туда – они сразу будут арестованы, потому что они же преступники по российскому закону. И вот, украинское законодательство относительно гражданства устроило ловушку для тех людей, которые встали в поддержку Украины, а сейчас находятся в подвешенном состоянии “, – рассказал он.

Резюмируя, Суханов отметил, что так и не получил украинский паспорт.

“Я до сих пор не могу получить паспорт. Есть указ президента. У меня на руках удостоверение гражданина Украина, срок которого истекает в ноябре, а паспорт я не могу получить, потому что не могу поехать в Россию. И не могу, соответственно, принести справку из российского посольства об отказе от российского гражданства”, – подчеркнул он.

ВИДЕОВидео: Люкс ФМ / YouTube

Контекст:

Суханов родился в российском Иваново. Работал ведущим на российских телеканалах “Дождь”, ТВ3, РЕН ТВ.

С 2012 года ведет программу “Говорить Україна” на канале “Украина”. С 2015 года также является ведущим кулинарной рубрики “Кращі рецепти” в рамках утреннего шоу “Ранок з Україною”, а с 2016 года – ведущим программы “Кулинарная академия” на том же телеканале.

В декабре 2019 года Суханов получил украинское гражданство. В мае 2020 года ведущий заявил о намерении отказаться от российского гражданства. По словам ведущего, он не был в РФ с 2014 года.

Весной 2014 года Россия после незаконного референдума оккупировал Крым. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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