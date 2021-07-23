 

В детском спортлагере в Прикарпатье – массовое отравление, госпитализированы 17 человек

23.07.2021, 10:26, Новости дня
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Состояние пациентов – средней степени тяжести. Обстоятельства отравления уточняются. В отеле проводят эпидрасследование. 

Пострадавшие попали в Яремчанскую центральную больницу и Надворнянскую детскую больницу. Врачи поставили предварительный диагноз – “острый гастроэнтероколит”.

Как сообщается на сайте Национальной полиции, в комплексе в Яблунице проводился детский спортивный лагерь. Туда 17 июля прибыли 243 ребенка в возрасте от шести до 16 лет, а также взрослые (22 родителя и 11 тренеров) – из Харьковской, Черниговской, Сумской, Винницкой и Киевской областей.

Полицейские начали уголовное производство по ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

На территории лагеря работают правоохранители и специалисты управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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