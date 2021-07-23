Ученые из США разработали новые тесты для выявления опасной угольной золы в почве

Учёные из Университета Дьюка в США разработали новый вид тестирования для выявления опасной для здоровья угольной золы в почве. Механизм позволяет увидеть даже низкую концентрацию вещества, упущенную другими приборами.

Угольная зола возле электростанций представляет опасность для человека, так как содержит обогащённый мышьяк, селен и другие токсичные элементы. Практически всё вредные частицы улавливаются специальными фильтрами, но малое их количество всё же просачивается в окружающую среду и оседает на почве с подветренной стороны. Опасность заключается в том, что угольная зола имеет свойство накапливаться и поэтому требуется проводить очень точное тестирование на её определение на том или ином участке. Исследователи из США предоставили сразу четыре высокочувствительных теста, которые успешно прошли проверку на участках земли возле завода Bull Run в Теннеси и Duke Energy в Нью-Йорке.

Как отметили авторы новых методов, их тесты показали низкое содержание угольной золы в почве, деревьях, зданиях и прочих строениях. Иногда они получали настолько низкие результаты, что другие приборы вовсе не фиксировали наличие этого соединения в земле. Все результаты ниже опасной концентрации и пока угрозы для жизни человека нет. Несмотря на это, подобные тестирования требуется проводить не единожды, а постоянно, так как необходимо внимательно следить за уровень угольной золы.

Источник: fbm.ru