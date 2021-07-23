 

Глобальное потепление избавит человечество от лихорадки денге

23.07.2021, 10:22, Разное
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Учёные из Пенсильванского университета установили, что глобальное потепление избавит человечество от лихорадки денге. Комары, являющиеся главными переносчиками заболевания, просто вымрут из-за жары.
Профессор и глава кафедры биологии Элизабет МакГроу рассказала, что они с коллегами использовали для своего эксперимента комаров с вирусом денге. Особей помещали в колбу, которую после этого опускали в нагретую до 42 градусов Цельсия воду. Эксперты внимательно следили за повышением температуры и активностью комаров и фиксировали, при каких значениях насекомые перестают двигаться и перемещаться. После этого аналогичное тестирование проводилось уже с полностью здоровыми особями. Результаты показали, что заражённые вирусом денге комары в три раза более чувствительнее к повышению температуры. Они также заметно быстрее снижали активность в отличии от своих здоровых собратьев. Это подтверждает теорию, что глобальное потепление неизменно приведёт к снижению переносчиков опасных заболеваний, в числе которых лихорадка денге.

Помимо этого исследователи проверили, как поведут себя инфицированные Wolbachia комары. Данная бактерия является противодействием вирусу денге, и именно её специально вводили в организмы насекомым, которых потом отпускали и тем самым замедляли распространение заболевания. В этом случае жара оказала аналогичный эффект. Комары быстрее снижали свою активность и даже при незначительных температурных колебаниях переставали двигаться.

Источник: www.medikforum.ru



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