В Африке завершились съемки нового шоу Ольги Бузовой

В Южной Африке завершились съемки нового шоу, ведущей которого стала Ольга Бузова. В скором времени проект можно будет увидеть в эфире телеканала ТНТ.

Шоу получило название «Звезды в Африке». Съемочный процесс продолжался в течение месяца. Все это время российские знаменитости проверяли себя на прочность, пытаясь выжить в диких условиях. В финальном эпизоде определился победитель, но его имя станет известно только в конце трансляции шоу по ТВ.

Свои эмоции по поводу завершения работы над шоу не смогла сдержать Ольга Бузова. Она призналась, что приходилось сниматься каждый день. Иногда работа была очень сложной, но самим процессом знаменитость довольна. Артистка также рассказала, что перед тем, как все отправились в Африку, пришлось долго готовиться. Она смогла увидеть невероятные локации, пережить потрясающие события. Над шоу круглые сутки трудились более 100 человек, съемка осуществлялась несколькими десятками камер. Ольга Бузова с радостью пояснила поклонникам, что возвращается в Москву.

Авторы программы считают, что у них получилось создать проект мирового уровня. Шоу сможет держать зрителей в напряжении и вызвать у них целый спектр эмоций.

Источник: www.instagram.com