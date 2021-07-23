 

В Африке завершились съемки нового шоу Ольги Бузовой

23.07.2021, 10:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Южной Африке завершились съемки нового шоу, ведущей которого стала Ольга Бузова. В скором времени проект можно будет увидеть в эфире телеканала ТНТ.
Шоу получило название «Звезды в Африке». Съемочный процесс продолжался в течение месяца. Все это время российские знаменитости проверяли себя на прочность, пытаясь выжить в диких условиях. В финальном эпизоде определился победитель, но его имя станет известно только в конце трансляции шоу по ТВ.

Свои эмоции по поводу завершения работы над шоу не смогла сдержать Ольга Бузова. Она призналась, что приходилось сниматься каждый день. Иногда работа была очень сложной, но самим процессом знаменитость довольна. Артистка также рассказала, что перед тем, как все отправились в Африку, пришлось долго готовиться. Она смогла увидеть невероятные локации, пережить потрясающие события. Над шоу круглые сутки трудились более 100 человек, съемка осуществлялась несколькими десятками камер. Ольга Бузова с радостью пояснила поклонникам, что возвращается в Москву.

Авторы программы считают, что у них получилось создать проект мирового уровня. Шоу сможет держать зрителей в напряжении и вызвать у них целый спектр эмоций.

Источник: www.instagram.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.01 / Мнение: О новой личной потере Путина уже в новом году

15.01 / Медики назвали лучшие продукты для больных артритом

23.06 / Айза Долматова рассекретила переписки с предлагавшим ей секс Гуфом

25.03 / Евреи в российском городе, ставшем ареной массовых убийств во время Второй мировой войны, следят за проходящим в Канаде процессом нациста-переводчика

07.07 / Семья вампиров из Диллсборо, Северная Каролина

04.09 / Спустя месяц после взрыва в Бейруте под завалами нашли выжившего

08.04 / Моряк Попай знал… Ученые связали потребление шпината с ростом мышц

11.01 / Ученые: Космонавты будут использовать “атмосферное топливо”, чтобы вернуться с Марса

09.12 / Названо условие объединения России и Белоруссии в конфедерацию

11.07 / Названы продукты для восстановления работы печени

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика