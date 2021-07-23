SRF – рост заражений среди вакцинированных в Швейцарии не повод сомневаться в силе прививки

С конца января в Швейцарии выявлено 273 случая заражения коронавирусом после прививки двумя компонентами вакцины, пишет SRF. По мнению председателя Федеральной комиссии по вопросам вакцинации Кристофа Бергера, эти числа на самом деле «служат поводом для радости» и лишь подтверждают эффективность прививок в борьбе с заболеванием. Несмотря на рост случаев заражения штаммом «дельта» в стране, именно вакцинация позволяет избежать строгих ограничений и не даёт жизни остановиться.

Какое разочарование — заразиться коронавирусом, несмотря на вакцинацию. По данным Федерального ведомства здравоохранения, в Швейцарии через это прошли уже 273 человека. Должно ли это число вызывать опасения, особенно на фоне свирепствующего штамма «дельта»? Узнал Кето Шумахер.

Швейцария пришла в движение — как и вирус. Число случаев заболевания увеличивается. За последнюю неделю каждый день коронавирусом заражалось в среднем 579 человек — на 75 процентов больше, чем на прошлой неделе.

Среди них есть и те, кто сделал прививку. Федеральное ведомство здравоохранения сообщило, что с конца января коронавирусом заразилось как минимум 273 человека, получивших оба компонента вакцины, 77 были госпитализированы, умерло 17 человек.

Всего за тот же период было выявлено около 190 тысяч случаев заболевания. Вероятно, среди них есть и другие вакцинированные, потому что не все случаи регистрируются. Для председателя Федеральной комиссии по вопросам вакцинации эти числа по-прежнему не являются поводом для беспокойства.

КРИСТОФ БЕРГЕР, председатель Федеральной комиссии по вопросам вакцинации: Эти числа на самом деле служат поводом для радости. Они показывают, насколько хорошо защищает вакцинация. Мы исходим из того, что РНК-вакцины очень хорошо защищают от заболевания, и говорим о 90,9-процентной эффективности. Если рассматривать эти числа, то эффективность составляет 99 процентов. Так что заболеваемость намного ниже. И у нас также есть невыявленные случаи, но их число меньше, чем ожидалось.

Однако именно за последние несколько недель число случаев заражения среди вакцинированных выросло примерно на 25 процентов. Может ли это быть связано с более заразным штаммом «дельта»?

КРИСТОФ БЕРГЕР, председатель Федеральной комиссии по вопросам вакцинации: На самом деле это действительно может быть связано с «дельтой». Штамм «дельта» распространяется в Швейцарии. А штамм «дельта» более заразен. И вакцинация защищает немного хуже, но защищает. Случаев всё ещё не так много. 55 вакцинированных из 500 случаев в день, это всё ещё в том же диапазоне, что и раньше.

Тем не менее в то время как в Швейцарии по-прежнему царит шум и суета, в других местах штамм «дельта» вновь накладывает на жизнь ограничения.

КРИСТОФ БЕРГЕР, председатель Федеральной комиссии по вопросам вакцинации: Вакцинация защищает и от штамма «дельта». Эффективность защиты ниже. Но 64 процента ​​по-прежнему защищены, то есть двое из трёх. Судя по данным, полученным из Израиля, очень мало пациентов с серьёзными осложнениями или тех, кого пришлось госпитализировать. В таком случае эффективность по-прежнему составляет около 90 процентов. Это по-прежнему просто замечательно.

Вирус. Он мутирует. И не даёт нам расслабиться. Но вакцинация по-прежнему эффективна и не даёт жизни остановиться.

Дата выхода в эфир 21 июля 2021 года.