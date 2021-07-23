Скандалы: Мишустин начнет платить пенсии таджикам

Россия и Таджикистан подготовили договор соглашения по пенсионному обеспечению трудовых мигрантов

Россия и Таджикистан урегулировали все аспекты проекта соглашения по пенсионному обеспечению трудовых мигрантов. Как сообщает «Интерфакс», об этом на пресс-конференции в Душанбе заявил в четверг директор Агентства социального страхования и пенсий Таджикистана Дилмурод Давлатзода. «Спорные моменты проекта соглашения между Россией и Таджикистаном о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения были устранены путем обсуждения в форме видеоконференции. Проект внесен на рассмотрение в правительство по согласованию с МИД», — сообщил Давлатзода.

Российские власти несколько лет продвигают идею пенсионного обеспечения для миллионов трудовых мигрантов, которые приезжают в РФ на заработки, спасаясь от нищеты в своих странах.

На уровне ЕАЭС соглашение о пенсиях для «гастарбайтеров» было подготовлено в 2019 году. Оно предполагает, что страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и после возвращения на родину.

В результате стаж, приобретенный на территории разных государств-членов, будет суммироваться, а пенсия, назначенная в одном из государств-членов, будет «экспортироваться» в случае переезда пенсионера в другую страну ЕАЭС.

Если мигрант, например, из Казахстана по достижении пенсионного возраста получил право на страховую пенсию по старости в России, то даже при возвращении в Казахстан пенсию ему продолжит выплачивать Россия. Если российский гражданин получил право на пенсию по старости, а затем переехал, например, в Армению, пенсию ему также будет платить Россия.

По данным на 1 мая, в России находились 4,88 млн граждан стран бывшего СНГ, подсчитали эксперты Института Гайдара и РАНХиГС.

Самая многочисленная группа трудовых мигрантов — 1,19 млн человек — это выходцы из Киргизии. Таджикистан занимает второе место по числу «гастарбайтеров» — 809 тысяч человек.

До начала пандемии число иностранных граждан, пребывавших на территории России со всеми целями, колебалось в пределах от 9,6 млн до 11,2 млн человек. В течение 2020 года в связи с полным закрытием границ для въезда и выезда, ситуация кардинально изменилась, и общая численность иностранцев в России сократилась с 10,3 до 7,1 млн человек.

«По-прежнему 86% всех пребывающих в России иностранцев — граждане стран СНГ, их доля почти не меняется в последние годы. Наиболее массово на территории нашей страны представлены граждане стран Средней Азии и Украины, при этом численность граждан Украины почти сравнялась с численностью граждан Киргизии», — отмечают эксперты РАНХиГС.