 

Глава МИД Украины сравнил борьбу с “Северным потоком – 2” с футболом: Игра переведена в овертайм

23.07.2021, 10:16, Разное
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На этой неделе стало известно, что США и Германия заключили сделку по “Северному потоку – 2”. По итогам переговоров, Берлин поможет Киеву продлить соглашение с Россией о транзите российского газа через Украину. Вашингтон же может ввести против Москвы санкции, если проект будет использоваться в качестве геополитического оружия.

Во время недавнего брифинга глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что соглашение США и Германии – еще не конец истории. Мол, Киев хочет задать множество вопросов западным партнерам, связанных с этим соглашением. “Игра не завершилась, она была переведена в овертайм”, – цитирует украинского дипломата LIFE.

Кулеба сравнил борьбу Украины с “Северным потоком – 2” с футбольным матчем. Он отметил, что у Киева есть еще несколько “таймов и серия пенальти”, чтобы взять реванш у России и защитить Незалежную. Об этом пишет RT.

Напомним, строительство “Северного потока – 2” почти завершилось. Американский лидер Джо Байден признал, что остановить реализацию этого проекта уже невозможно.

Ранее соглашение США и Германии по “Северному потоку – 2” прокомментировал экс-глава МИД Украины Павел Климкин. Он заявил, что Запад не прислушивается к Киеву. По словам дипломата, Украина теряет доверие и уважение в мире.



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