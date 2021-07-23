Синоптики предупредили об опасных явлениях из-за спада жары

Опасные погодные явления, которые будут сопровождать похолодание на Европейской части России, прогнозируются в Астраханской области, Калмыкии, Башкирии, Адыгее и Волгоградской области, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд указал, что на протяжении двух недель на Европейской части РФ сохранялась жаркая погода, в настоящее время произошла смена циркуляции воздуха, в атмосфере происходит понижение температуры, передает РИА «Новости».

«В Астраханской области сильнейшая жара 40-42 градуса, в Калмыкии до 44 градусов, но свежие воздушные массы, уже принесут грозу, шквалистый ветер, усиление ветра до 25 метров в секунду», – сказал он.

Синоптик отметил, что сильные осадки в связи со сменой южных ветров северными прогнозируются в Краснодарском крае и Крыму.

«Ливневые дожди (прогнозируются) в Башкортостане. Шквалистый ветер, гроза и град 24 июля», – сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в Адыгее и Волгоградской области ожидаются сильнейшие дожди и ветер до 28 метров в секунду. При этом понижение температуры в центре Европейской РФ не приведет к непогоде, а будет «джентльменским».

Ранее Вильфанд перечислил неурожайные в связи с засухой регионы России.