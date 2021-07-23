 

Мурашко назвал сроки подготовки итоговых данных об исследовании «Спутника V»

23.07.2021, 9:46, Новости дня
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Итоговый отчёт об исследовании российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будет готов к октябрю, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе» российского общества «Знание».

«Сегодня завершаются наблюдения, к октябрю месяцу по вакцине «Спутник V» будут подготовлены уже отчёты, промежуточные были как раз все опубликованы», – сказал Мурашко, передает РИА «Новости».

Министр добавил, что итоговые данные об исследовании вакцины от коронавируса «КовиВак» ожидаются к концу 2021 года – началу 2022 года. «Мы планируем, что конец 2021 – начало 2022 года первый квартал – это (итоговые данные) по «КовиВаку», – сказал Мурашко.

Ранее все вакцины от коронавируса, зарегистрированные в России, признали эффективными против известных мутаций коронавируса.



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