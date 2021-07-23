Посол рассказал о популярности российских спортсменов в Японии

Спортсмены из РФ пользуются особой популярностью в Японии, а спортивные обмены укрепляют дружеские отношения между двумя странами, сообщил посол Японии в Москве Тоехиса Кодзуки.

«Российские фигуристы очень популярны в Японии, и я чувствую, что спорт поддерживает дружеские отношения между нашими странами в целом. Несмотря на пандемию, хочется надеяться, что спортивные обмены между двумя странами и дальше будут развиваться», – передает ТАСС слова Кодзуки.

Посол подчеркнул, что спортивные обмены играют важную роль между Японией и Россией. «В 2014 году был проведен Год японо-российских обменов в области боевых искусств, и президент [России Владимир] Путин сам принял участие в показательных выступлениях японского дома боевых искусств в «Лужниках», – отметил дипломат. – В 2018 году в рамках перекрестного года впервые в РФ был представлен ябусамэ (искусство конной стрельбы из лука) на Центральном московском ипподроме. Таким образом, активно осуществляются спортивные обмены».

Важную роль в спортивных связях между странами играют боевые искусства, подчеркнул Кодзуки. «Президент Путин занимается дзюдо, и по его инициативе ежегодно проводится международный турнир имени Дзигоро Кано», – добавил дипломат.

Он напомнил, что в 2005 году был создан Российский союз боевых искусств, сопредседателями которого являются заместитель председателя правительства, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. «Союз внес большой вклад, в частности, в успешное проведение ранее упомянутых годов, реализованных по инициативе лидеров обеих стран. В знак признания заслуг в прошлом году правительство Японии приняло решение наградить союз почетной грамотой министра иностранных дел Японии», – отметил посол.

Кодзуки также поздравил Россию с победой на командном чемпионате мира по фигурному катанию, который проходил в Японии в апреле этого года. «На показательных выступлениях все японские и российские звезды, включая Юзуру Ханю и Анну Щербакову, представили общий номер, и это стало символической сценой проявления дружбы между Японией и Россией», – продолжил он.

Дипломат обратил внимание, что фигурное катание популярно как в России, так и в Японии, а многие японские фигуристы тренировались у российских тренеров. «Свежа в моей памяти, наверное, Асада Мао. Татьяна Тарасова была тренером во время Олимпиады 2010 года в Ванкувере, где Асада выиграла серебряную медаль, и в качестве хореографа ставила произвольную программу на играх в Сочи. Думаю, многих впечатлила произвольная программа Асады на Олимпиаде в Сочи», – добавил Кодзуки.

По его словам, телезрители Олимпиады в Токио, которая пройдет без присутствия иностранных болельщиков на стадионах, смогут увидеть на экранах сердцебиение спортсменов и поддержать атлетов аплодисментами онлайн.

Японский дипломат выразил уверенность, что телезрители смогут прочувствовать «всю силу спорта» через экраны. «В частности, на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио применяются новейшие технологии спецэффектов. Например, во время соревнований по стрельбе из лука на экране с помощью микродатчика будет отображаться сердцебиение спортсмена. Кроме этого, можно будет наблюдать, как повышается его уровень адреналина в момент отпускания тетивы. <…> Также мне известно, что зрители смогут поддерживать спортсменов аплодисментами онлайн», – отметил он.

Кодзуки добавил, что без пандемии коронавируса при традиционном формате присутствия зрителей на трибунах на внедрение этих технологий потребовалось бы еще несколько лет. «Я уверен, что спортсмены команды Олимпийского комитета РФ смогут передать миру чувство волнения и мечты через силу спорта. Мне бы очень хотелось, чтобы вы их поддержали по трансляции. В свою очередь я также надеюсь на их удачу и буду болеть за них», – резюмировал посол.

По его словам, медали, которыми будут награждать призеров Олимпиады в Токио, символизируют усилия и славу спортсменов, а также энергию самих атлетов и их болельщиков.

«Они [медали] выполнены так, что с любого ракурса в них отражаются лучи света. Это символизирует не только славу, но и ежедневные усилия спортсменов на пути к победе, а также энергию спортсменов и тех людей, кто их поддерживает», – сказал Кодзуки.

Он напомнил, что олимпийские медали полностью изготовлены из металла бывших в употреблении мобильных телефонов и мелкой бытовой техники, пьедесталы для награждения сделаны из переработанного пластика, в том числе из выловленного из моря мусора, а олимпийский огонь в чаше будет гореть на водороде. Таким образом, обратил внимание дипломат, на Олимпиаде в Токио реализуются цели устойчивого развития.

«Без объяснения эти моменты могут быть незамеченными. <…> Хотелось бы, чтобы вы обратили внимание и на новый образ Олимпиады», – добавил посол.

Ранее РФ предрекли место в тройке лидеров на Олимпийских играх в Токио.