Крылья с размахом

Что стоит посмотреть на Авиасалоне MAКС-2021? Корреспонденты «Новой газеты» изучили экспозицию и павильоны на площадке в Жуковском.

Во вторник 20 июля открылся уже 15-й авиасалон MAKS, который традиционно проходит в подмосковном городе Жуковский. В первый день на площадку приезжал и президент Владимир Путин. Как обычно, основная деловая программа завершится к выходным 24–25 июля, и тогда на мероприятие приедут не только чиновники, представители бизнеса и профильных корпораций, но и обычные люди, которым интересно все, что связано с небом. Новейший российский истребитель, беспилотные летательные аппараты различного назначения, широкофюзеляжные пассажирские самолеты — на что в первую очередь стоит обратить внимание при прогулке по авиасалону?

ЛТС Checkmate («Шах и мат») или Су-75. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Новый российский легкий тактический самолет (ЛТС) Checkmate («Шах и мат»), или Су-75

В этом году «Ростех» презентовал громкую новинку — образец первого российского легкого тактического однодвигательного истребителя от компании «Сухой». Стоить он будет стоить от 25 до 30 млн долларов, что считается сравнительно низкой ценой для рынка. Первый полет ожидается в 2023 году, а опытные образцы создадут в 2024 году. Максимальная боевая нагрузка машины — 7400 кг, дальность полета без подвесных топливных баков — 2800 км. Разработчики отмечают низкую заметность самолета, современный бортовой комплекс радиоэлектронного подавления и обороны, а также радар с активной фазированной антенной решеткой. Checkmate не имеет встроенной пушки — глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что истребитель будет оснащен именно подвесным вооружением общим весом в 7,4 тонны.

Интерактивные тренажеры Су-57 и Су-35. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Интерактивные тренажеры Су-57 и Су-35

Среди новинок компания «Сухой» на своем стенде готова предложить и виртуальные тренажеры рабочего места пилота самолетов Су-35 и Су-57Э. Они представляют из себя очки виртуальной реальности и частично воссозданную кабину летчика.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с VIP-салоном

Завершая тему компании «Сухой», нельзя не отметить Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в специфическом серебряном цвете с VIP-салоном, который при желании удастся посмотреть на выставке.

Российский вертолет Ми-171А3. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Ми-171А3

Российский офшорный вертолет, предназначенный для обслуживания морских буровых платформ. На авиасалоне представлен первый опытный образец, который, как заявляют в «Вертолетах России», после мероприятия отправится на программу наземных испытаний и совершит первый полет в начале 2022 года. Машина может перевозить людей, грузы и проводить поисково-спасательные работы.

Ка-52. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Боевой вертолет Ка-52

Если говорить о вертолетах, то конкретно эта машина уже давно зарекомендовала себя на рынках — и российском, и зарубежном. Как сказал на авиасалоне генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, модернизированный боевой вертолет Ка-52 планируется вывести на рынок в течение пяти лет.

Беспилотный вертолет БАС-200. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Беспилотный вертолет БАС-200

Следует отметить и презентацию на нынешнем авиасалоне беспилотного летательного аппарата вертолетного типа БАС-200. Машина обладает максимальной взлетной массой в 200 кг, а продолжительность полета составляет четыре часа. Новый беспилотник предназначен для доставки грузов весом до 50 кг, а также для мониторинга местности. Машина может управляться оператором или совершать полеты в автоматическом режиме. В комплекте с беспилотником БАС-200 поставляется подвижный пункт управления, находящийся на автомобильном прицепе.

Индийская пилотажная группа Sarang на вертолетах ALH Dhruv. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Индийская пилотажная группа Sarang на вертолетах ALH Dhruv

Закрывая вертолетную тему, стоит сказать об индийской пилотажной группе Sarang («Павлин»), которая впервые выступила на российском авиасалоне. Она была образована в 2003 году в составе ВВС Индии. Sarang выполняет полеты на четырех вертолетах ALH Dhruv, окрашенных в яркие цвета с наложенным на них стилизованным изображением павлина. В своих выступлениях группа демонстрирует сложный пилотаж, в том числе с использованием дымогенераторов. Команда Sarang также активно участвует в различных операциях по ликвидации последствий наводнений.

ЛМС-901 «Байкал». Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал»

Крейсерская скорость этой небольшой машины турбовинтового самолета составит 300 км/ч, максимальная дальность полета — 3000 км, минимальная дистанция разбега с грунтовых полос — 220 м. Самолет будет способен доставлять грузы массой в две тонны на расстояние не менее 1500 км. Планируется, что ЛМС-901 «Байкал» улучшит транспортную доступность российских регионов, заменит глубоко устаревшие Ан-2 в грузоперевозках, поисково-спасательных работах, лесоохране и т.д.

Ил-114-300. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Турбовинтовой ближнемагистральный самолет Ил-114-300

Одним из событий 2021 года стал Ил-114-300. Самолет был спроектирован, полностью испытан и даже запущен в серию еще в СССР. На МАКС-2021 представлена совершенно новая, полностью модернизированная версия советского прототипа. Ил-114 был создан на замену Ан-24 и Ту-134. Одно из его достоинств — возможность работать с коротких взлетно-посадочных полос, в том числе в арктических широтах. Также самолет приспособлен к малооборудованным аэродромам: он имеет встроенный трап и может запускать двигатели без посторонней помощи.

А350-1000. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Широкофюзеляжный самолет А350-1000

Из зарубежных новинок в Жуковском впервые отечественной аудитории представлен широкофюзеляжный самолет А350-1000. Это самый большой широкофюзеляжный самолет семейства A350, он рассчитан на 440 пассажиров в одноклассной компоновке. Лайнер обладает ультрасовременной аэродинамикой и оснащен технологией непрерывной оптимизации профиля крыла для уменьшения лобового сопротивления и снижения расхода топлива. На лайнере установлены новейшие двигатели Rolls Royce Trent XWB 97 с увеличенной на 15% тягой, дальность полета — до 16 100 км. Более 70% планера изготовлено из современных материалов, 53% приходится на композиты.

Макет ракеты-носителя «Ангара-А5В». Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Макет ракеты-носителя «Ангара-А5В»

Без космической тематики не обходится ни один авиасалон в Жуковском. Из интересных в этой области событий на МАКС-2021 можно найти не только прототип нового аварийно-спасательного скафандра «Сокол-М» для космонавтов, которые полетят к Луне на пилотируемом корабле «Орел», но и макет ракеты-носителя «Ангара-А5В» с водородным двигателем на ее третьей ступени. Благодаря водородным двигателям «Ангара» должна поднимать на низкую околоземную орбиту 37 тонн полезного груза, что существенно больше грузоподъемности обычной тяжелой «Ангары-А5».

Александра Джорджевич, Светлана Виданова

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