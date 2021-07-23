 

Количество симптомов COVID-19 может указывать на риск постковидного синдрома

23.07.2021, 9:34, Разное
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Группа исследователей по изучению постковидного синдрома из Университета Бирмингема провела обзор крупных 27 исследований из разных стран, посвященных феномену long covid. Авторы новой работы поставили перед собой цель выделить возможные симптомы и факторы риска долгосрочных последствий коронавирусной инфекции.

Результаты показали, что примерно у каждого пятого пациента симптомы коронавирусной инфекции сохраняются спустя пять недель после заражения, а у 10% они остаются даже через три месяца. И хотя «ковидный след» иногда выявляется даже у бессимптомных носителей SARS-CoV-2, чаще всего это состояние характерно для людей, имевших в острый период COVID-19 не менее пяти проявлений заболевания.

К факторам риска развития постковидного синдрома относится в первую очередь женский пол: известно, что мужчины больше подвержены тяжелому течению и смертности от COVID-19, однако у женщин гораздо чаще (70-80%) сохраняются долгосрочные последствия инфекции. Кроме того, вероятность long covid повышена у пожилых людей и пациентов, которые во время болезни были госпитализированы и нуждались в кислородной поддержке, страдали от одышки и боли в груди. Среди сопутствующих заболеваний, повышающих риск развития постковидного синдрома, авторы обзоры выделили гипертонию, болезни легких и астму.

Ученые также выяснили, что люди, которые пережили госпитализацию, подвергались огромному риску посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) — тяжелого психоэмоционального состояния, которое может длиться более месяца и сопровождаться тревожностью, бессонницей, депрессией, паническими атаками. Почти каждый четвертый пациент, проходивший лечение в стационаре, страдает от тревоги и депрессии спустя шесть месяцев после заражения.

Ранее исследователи Университетского колледжа Лондона выделили 203 симптома этого заболевания, 66 из которых длились не менее семи месяцев. У большинства опрошенных (91%) на полное восстановление ушло в среднем 35 недель.

Чаще всего люди жаловались на утомляемость, недомогание после физических и умственных нагрузок и «туман в голове», то есть проблемы с концентрацией и памятью. Некоторые пациенты страдают от зрительных галлюцинаций, тремора, кожного зуда, нарушений менструального цикла, сексуальной дисфункции, тахикардии. Авторы исследования обнаружили, что после перенесенной коронавирусной инфекции могут проявиться даже такие симптомы, как недержание мочи, опоясывающий лишай, постоянная диарея, провалы в памяти, ухудшение зрения и шум в ушах.



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