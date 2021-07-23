 

“Очень сексуальная красота”. Loboda засветила фигуру в мокром прозрачном миниплатье

23.07.2021, 9:32, Новости дня
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Исполнительница также погрузилась в воду, засветив фигуру в мокром прозрачном миниплатье.

“Челлендж набирает обороты. А ты уже снял свое видео?” – написала она.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

“Очень сексуальная красота”, – заявил подписчик shepordd.

17 июля Loboda объявила челлендж. 

“Снимай свое видео на мой новый сингл Аllo! Танцуй, веселись , пой”, – призвала она.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Контекст:

Loboda 18 октября отпразднует 39-летие. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру.

С конца 2015 года живет и работает в России. В дискографии исполнительницы три студийных альбома.

Клип на трек Аllo можно посмотреть здесь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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