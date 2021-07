США ввели санкции против силовиков Кубы из-за подавления протестов

Санкции вводятся в рамках закона Магнитского. Все активы Миеры и членов бригады спецназа в Соединенных Штатах заморожены, въезд в США им запрещен, а американские граждане и юрлица не могут вести с ними финансовую деятельность.

Минфин указывает, что силовики причастны к аресту или исчезновению более чем 100 протестующих и минимум одной гибели человека в ходе разгона продемократических протестов на Кубе, начавшихся 11 июля, в которых “кубинские граждане призывают положить конец 62-летнему режиму и ухудшению условий жизни”.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес в заявлении в Twitter назвал новые санкции “необоснованными и клеветническими”.

I refute the unfounded & slanderous US gov. sanctions against Army Corp Gral Alvaro López Miera and the National Special Brigade.

It should rather apply unto itself the Magnitsky Global Act for systematic repression & police brutality that took the lives of 1021 persons in 2020.

— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) July 22, 2021

Президент США Джо Байден предупредил, что это “только начало”, сообщает The New York Times. По его словам, Соединенные Штаты продолжат применять санкции против “лиц, ответственных за угнетение кубинского народа”.

В заявлении минфина США отмечается, что новые ограничения – дополнение к уже действующим санкциям против Кубы, “которые являются самой всеобъемлющей программой санкций, администрируемой управлением по контролю за иностранными активами”. За исключением некоторых категорий экономической деятельности, в США действует экономическое эмбарго в отношении Кубы, которое запрещает американским лицам и организациям участвовать в операциях и предоставлять услуги, которые могут поддерживать кубинский режим. Кроме того, блокируются активы всех кубинских граждан – независимо от того, фигурируют ли они в списке персональных санкций.

Контекст:

11 июля на Кубе вспыхнули крупнейшие за десятилетие антиправительственные протесты. Поводом для них послужил кризис в сфере здравоохранения страны в связи с эпидемией коронавируса и недовольство граждан экономической политикой нынешней власти.

Поскольку туризм в стране практически парализован, коронавирус оказал глубокое влияние на экономическую и социальную жизнь острова в сочетании с ростом инфляции, отключениями электроэнергии, нехваткой продуктов питания, лекарств и основных товаров.

На фоне протестов на Кубе ограничили доступ к соцсетям.

