 

“Какая классная”. Каминская показала, как выглядит после пробуждения

23.07.2021, 9:32, Новости дня
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“Доброе утро”, – написала она.

Исполнительница запечатлена без видимого макияжа.

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Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

“Какая классная”, – прокомментировала подписчица leonidovalena32.

Контекст:

Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Она стала известна, как участница группы “НеАнгелы”, которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Каминская пела дуэтом вместе с певицей Викой (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций группы являются песни “Юра, прости”, “Ты из тех самых”, “Роман”.

4 марта 2021 года Каминская сообщила о прекращении деятельности группы. Никитин отметил, что группа “НеАнгелы” больше не будет давать концерты, но продолжит выступления на закрытых мероприятиях, при этом участницы группы будут самостоятельно строить сольные карьеры.

После распада группы Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню “911” под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика презентовала сольную песню “Мы не ангелы” 21 мая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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