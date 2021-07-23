В Украине двое суток подряд от коронавируса прививают рекордное число людей

“В Украине опять новый рекорд прививок за сутки. 139 441 человека вакцинировано против COVID-19 22 июля 2021 года. Одну дозу получили 76 169 человек, полностью иммунизированы – 63 272 человека”, – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что прививки в четверг делали 743 мобильные бригады, 2672 пункта и 171 центр вакцинации.

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Предыдущий рекорд, установленный накануне, составлял 120 тыс. прививок за сутки.

По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине чаще прививали вакциной от Pfizer/BioNTech, было введено 42 015 доз препарата (большая часть как первая доза).

По информации специализированного портала Минздрава, 22 июля больше всего доз вакцин от COVID-19 ввели в Киеве (22 665), меньше всего – в Луганской области (1566).

“Всего с начала кампании по вакцинации сделали 4 539 197 прививок. Вакцинировано 2 920 068 человек, из них получили первую дозу – 2 920 066 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 1 619 131 человек (из них два человека получили первую дозу за рубежом)”, – объяснили в Минздраве.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

За первое полугодие 2021 года в Украину было поставлено 5,1 млн доз вакцин от коронавируса, сообщало Министерство финансов.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозировал глава Минздрава.

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