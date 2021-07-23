 

Россия потребует от Украины репарации за оккупацию Крыма с 1954 по 2014 год

23.07.2021, 9:31, Разное
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила  о намерении российских властей подать заявление в Международный суд ООН в Гааге о взыскании с Украины репараций за насильственную оккупацию Крыма с 1954 по 2014 год.

По словам Захаровой, Украина эксплуатировала незаконно отданный ей Крым 60 лет. Она подчеркнула, что заседание Президиума ЦК КПСС 1954 года, на котором было принято решение о передаче Крыма Украинской ССР было признано незаконным Басманным судом Москвы, поскольку передача субъекта проводилась без исследования мнения граждан на референдуме.

Экспертиза министерства финансов показала, что за 60 лет незаконной оккупации Крыма Украина выручила почти 7 триллионов долларов США по текущему курсу. Такую сумму объясняют доходами от винодельческих предприятий и деньгами, которые Россия передавала Украине за аренду военно-морской базы в Севастополе.

Отвечая на вопросы журналистов, Захарова не исключила возможности подачи иска в международный коммерческий арбитраж для взыскания с Украины компенсации за нарушение авторских и патентных прав на рецепт русского борща.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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