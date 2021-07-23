 

«Этого не должно повториться»: глава Якутии поручил вырубить в регионе весь уцелевший лес к концу года

23.07.2021, 9:31, Разное
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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев поручил правительству в кратчайшие сроки разработать программу по избавлению региона от крупных и средних лесных хозяйств до конца 2021 года.

Своё решение он аргументировал желанием избавить жителей от ежегодной утомительной и экономически неэффективной деятельности.

– Из года в год мы должны отвлекаться от наших повседневных дел и тушить леса, расходуя на это наши бюджетные средства, которые можно куда лучше вложить. Как говорил Иосиф Сталин, при котором, кстати, никаких пожаров не было, – нет человека, нет проблемы. Думаю, с нашими лесами тоже должно сработать, – заявил чиновник.

Затраты на вырубку леса должны частично компенсироваться путём сокращения расходов на содержание лесничеств и сил МЧС, а также благодаря его продажи КНР в качестве сырья.

Предложение нашло поддержку у жителей Якутии. Многочисленные коллективы трудящихся приступили к массовой вырубке лесов, не дожидаясь их тушения, а также начали рубить деревья в граничащих с республикой Красноярским краем и Амурской областью.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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