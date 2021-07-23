Исаак Ньютон предсказал масштабную катастрофу в 2060 году

Известный во всём мире физик Исаак Ньютон на основе библейских писаний предсказал масштабную катастрофу на Земле в 2060 году. Об этом свидетельствует его письмо, которое историкам удалось расшифровать.

В самом письме говорится о том, что произойдёт нечто масштабное и ужасное. Сам же физик прибегает к терминам «конец всего», после которого последует «новое начало». При этом никакой конкретики не предоставлено, что и заставляет историков и аналитиков выдвигать свои теории. Некоторые твердят об апокалипсисе, но другие эксперты более оптимистичны. Они не исключают масштабного бедствия, но до полной гибели человечества, они уверены, точно не дойдёт. Исход с масштабной длительной войной тоже не исключается.

Исаак Ньютон, помимо физики и закона о всемирном тяготении, изучал и другие направления. В частности, его привлекала мистика, где из Библии и других религиозных книг учёный «доставал» неизвестные никому знания. Свои догадки он подкреплял научными заключениями о движении звёзд и планет. Несмотря на это, к его мистическим заключениям и предсказаниями относятся скептично из-за отсутствия неопровержимых научных доказательств правдивости слов.

Источник: newinform.com