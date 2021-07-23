Названы пять продуктов для смягчения проявлений артрита

Медики назвали пять продуктов, которые способны смягчить проявления артрита. В облегчении состояния пациента помогут физические упражнение и коррекция питания.

Рекомендуется включить в рацион жирную рыбу, которая богата омега-3 жирными кислотами. Она способна помочь в борьбе с воспалительными процессами и иными симптомами остеоартрита. Рекомендуется есть такую рыбу минимум два раза в неделю.

В перечень продуктов попало и оливковое масло. В нем содержатся ненасыщенные жиры, способные успокаивать воспалительные процессы в организме. Кроме того, имеется шанс замедлить разрушение хрящей. В оливковом масле содержится соединение олеокантал. Он обладает тем же механизмом, что и противовоспалительные препараты.

В вишне содержатся антоцианы, представляющие собой мощные антиоксиданты. Также эти соединения присутствуют в малине и чернике. Они сводят к минимуму окислительный процесс, который провоцирует воспаление в суставах.

Постоянное употребление чеснока снижает риск развития заболевания. В нем содержится соединение диаллилдисульфид, отвечающее за борьбу с воспалительными белками. Именно они способствуют повреждению хрящей.

Медики рекомендуют включить в рацион шпинат и кудрявую капусту. В этой листовой зелени содержится много витамина К. Как показывают результаты исследования, он очень важен для здоровья костей. В некоторых научных работах говорилось, что недостаток витамина К приводит к появлению артрита у людей преклонного возраста. Данные продукты повышают уровни витаминов А и С, фолиевой кислоты.

Источник: profile.ru