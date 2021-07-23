Ученые научили ИИ искать соединения для омолаживания организма человека

Учёные из Университета Суррея научили искусственный интеллект (ИИ) искать соединения для омолаживания организма человека. Это поможет в будущем полностью искоренить старость и любые возрастные заболевания.

Исследователи взяли за основу базу данных машинного обучения DrugAge, где ИИ начал получать важную информацию. В качестве подопытного выбран полупрозрачный червь Caenorhabditis elegans, который имеет схожий с человеческим метаболизм. Главным преимуществом такого выбора является продолжительность жизни – до 15 дней. Таким образом, организм червя проходит весь путь человеческой жизни всего за две недели. Изучая живых существ ИИ виртуально пытался отыскать такие соединения, которые бы успешно продлили жизнь подопытных и предотвратили старость.

В результате работы компьютеру удалось найти три соединения, которые с 80% вероятностью существенно проделают жизнь червям. Это флавоноиды из растений, жирные кислоты включая омега-3 и органооксигены (спирт). Все эти вещества в совокупности и по отдельности помогли существенно замедлить старение и отсрочить смерть живых организмов. Как отметил ведущий автор исследования Брендан Хоулин, новый эксперимент доказывает перспективность использования ИИ для создания действующего лекарства от старости. В будущем учёные смогут не только замедлять этот процесс в организме, но и полностью прекратить его, сохраняя молодость на долгие годы.

Источник: fbm.ru