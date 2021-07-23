 

Собянин: вслед за модернизацией поликлиник создается единый московский стандарт школ

23.07.2021, 9:22, Разное
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За последние годы Москва существенно изменилась. Как отметили на встрече, в столице модернизировали центры госуслуг, они заработали по новому стандарту. Также в городе продолжается развитие первичного звена здравоохранения. Меняется формат работы поликлиник. Устаревшие здания превращаются в современные комплексы.

Сейчас строит масштабная задача – из устаревших 137 зданий сделать современные медицинские учреждения, причем всего за несколько месяцев. Внедрение нового стандарта предполагает не только обновление строений и оснащение оборудованием, но и изменение подхода к пациентам.

На встрече с кандидатами “Единой России” Сергей Собянин сообщил, что когда завершится обновление поликлинического звена, в столице начнется модернизация старых школ. Их немало, особенно в центре.

“Мы уже приступили к созданию стандарта, реконструкции школ, особенно – школ старшеклассников, которые должны быть “набиты” новым, современным оборудованием, подходами, технологиями; где должны готовить на уровне предпрофессионального образования”, – сказал мэр Москвы.

Он отметил, что такой подход уже опробовали на нескольких школах. Однако этого мало, ведь у каждого ребенка должна быть возможность получить профессиональный навыки, которые пригодятся в будущем.

Внедрение нового стандарта в школах – это масштабный проект, который требует пристального внимания. Его реализация, по словам Сергея Собянина, позволит обновить тысячи учебных заведений.



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