 

МОК назвал ошибкой отделение Украины границей от Крыма на сайте Игр в Токио

23.07.2021, 8:52, Новости дня
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Международный олимпийский комитет (МОК) назвал досадной ошибкой провайдера отделение Украины границей от Крыма на официальном сайте Олимпийских игр в Токио.

На официальном сайте в разделе «расписание и результаты» была размещена карта со странами, где болельщикам предлагают поддержать свою сборную «аплодисментами». На карте Украина и Крым были разделены границей.

«Это была досадная ошибка провайдера, которая была немедленно исправлена, как только нам стало об этом известно, и за которую мы приносим свои извинения», – говорится в ответе МОК, передает РИА «Новости».

Ранее министерство иностранных дел Украины поручило посольствам разобраться с ситуацией, почему на официальном сайте Олимпийских игр в Токио Крым показан отдельно от Украины.

Напомним, на летние Олимпийские игры в Токио решили не допускать местных зрителей на мероприятия. Университет Кансай подсчитал, что убытки от проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио без зрителей составят 2,42 трлн иен (21,8 млрд долларов). 



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