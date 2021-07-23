 

Мозг индейцев из племени цимане стареет медленнее, чем у европейцев

23.07.2021, 8:43, Разное
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Ученые заметили, что мозг жителей одного из племен Амазонки стареет медленнее, чем у европейцев.

Так, у них наблюдается меньше когнитивных нарушений и более низкий риск слабоумия. Авторы работы считают, что это связано с образом жизни индейцев.

Международная группа исследователей обнаружила, что представители индийского племени цимане, проживающего на севере Боливии, обладают более здоровым мозгом, чем их ровесники из Европы и США. С возрастом их мозг стареет на 70% медленнее, чем у жителей западных стран. Подробности наблюдения опубликованы в журнале Journal of Gerontology, Серия А: Biological Sciences and Medical Sciences.

Мозг индейцев стареет медленнее, чем у европейцевКоманда исследовала 746 взрослых цимане в возрасте от 40 до 94 лет. Ученые просканировали мозг испытуемых, чтобы сравнить его объем с возрастом человека. Затем результаты сопоставили с аналогичными данными, полученными от жителей Европы и США.

Как оказалось, разница в объеме мозга у людей среднего возраста и пожилыми цимане на 70% меньше, чем у жителей развитых стран. То есть мозг индейцев атрофируется и стареет медленнее — это снижает риск когнитивных нарушений и слабоумия. Кроме того, воспаления не оказывают на мозг цимане такого сильного эффекта.

Авторы работы считают, что в более высокой скорости потери мозговой ткани у европейцев виноваты сидячий образ жизни и неправильная диета. Племя цимане практически не имеет доступа к медицинской помощи. Но его представители физически активны и питаются пищей с высоким содержанием клетчатки, включая овощи, рыбу и нежирное мясо.

– Результаты показали, что атрофию мозга можно замедлить теми же факторами образа жизни, которые связаны с очень низким риском сердечных заболеваний, — отметил автор исследования Андрей Иримия.

Коренные жители цимане привлекли внимание ученых, когда более раннее исследование показало, что у них чрезвычайно здоровые сердца в пожилом возрасте. Это предыдущее исследование, опубликованное The Lancet в 2017 году, выявило у цимане самый низкий уровень распространенности коронарного атеросклероза среди всех известных науке популяций. Также у них не оказалось факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Очень низкий уровень сердечных заболеваний, скорее всего, связан с примитивным образом жизни.

– Исследование показывает, что цимане выделяются не только здоровыми сердцами, но и здоровым мозгом. Полученные результаты предполагают, что мы можем серьезно улучшить здоровье мозга, даже в популяциях с высоким уровнем воспаления, — подытожил автор работы Хиллард Каплан.



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