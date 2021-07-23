 

Президент Франции Макрон сменил номер телефона из-за шпионского приложения Pegasus

23.07.2021, 8:38, Новости дня
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Представитель отметил, что у Макрона есть несколько телефонных номеров.

Он подчеркнул, что “это не значит, что за ним шпионили” – это просто меры дополнительной безопасности, к которой серьезно относятся в окружении президента.

20 июля французская газета Le Monde сообщила, что мобильные телефоны президента Макрона и ряда членов французского правительства, которые были у власти в 2019 году, были в базе объектов прослушки израильской системы Pegasus. По данным журналистов, заказ на прослушку номера президента Франции поступил от марокканской разведки.

Контекст:

18 июля группа международных СМИ опубликовала расследование о том, что власти ряда авторитарных стран годами следили за журналистами, активистами, политиками, учеными и бизнесменами с помощью программы-шпиона Pegasus, которую поставляла израильская компания NSO Group. Программа позволяла извлекать сообщения, фотографии и электронные письма, записывать звонки и тайно активировать микрофон. Изначально она была предназначена для использования против преступников и террористов. 

Среди пострадавших от Pegasus оказалось более 180 журналистов, в том числе редакторы и руководители Financial Times, CNN, New York Times, France 24, Economist, Associated Press и Reuters. 

Эксперты по кибербезопасности The Guardian, изучавшие, как работает программа Pegasus, утверждают, что это ПО не делает различий между приложениями для зашифрованных сообщений и может получить доступ практически ко всему на зараженном телефоне. Они говорят, что Telegram, а также WhatsApp, Signal и другие приложения для обмена сообщениями, обещающие сквозное шифрование, фактически бессильны против настолько мощной хакерской программы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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