22 июля на Донбассе боевики три раза нарушили перемирие – штаб ООС

“22 июля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. […] Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки в результате вражеского огня нет”, – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что в четверг боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Водяное возле Донецка (из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов) и Пески (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия), а утром в пятницу один раз стреляли в районе Опытного – из минометов калибра 120 мм.

“На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь в ответ”, – подчеркнули в штабе ООС.

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

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