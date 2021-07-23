 

В результате ливня в Бердянске погибли два человека – на подтопленном участке оборвались электропровода

23.07.2021, 8:38, Новости дня
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Из-за непогоды в городе было зафиксировано несколько аварий и массовых отключений электричества. К утру 23 июля электроснабжение восстановили почти во всех районах Бердянска.

ВИДЕОВидео: PRO Бердянск / YouTube

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, два человека погибли из-за обрыва электропроводов на подтопленном участке. 

PRO.berdyansk.biz отмечал, что, хотя место происшествия на перекрестке проспекта Победы и улицы Богуславского оцепила полиция, тела погибших некоторое время оставались в воде на дороге – скорая и и спасатели не могли подойти к ним, ожидали энергетиков, чтобы отключить напряжение.

По информации ГСЧС, всего в Бердянске подтопило 70 домохозяйств. 

Фото: pro.berdiansk.biz

Подразделения ГСЧС вывели с подтопленных участков 32 человек, из них 10 детей. Откачали около 740 м³ воды. Работы продолжаются, в них участвуют 38 спасателей.

Контекст:

Накануне, в ночь на 22 июля, сильный ливень затопил Одессу, 19 июля – Киев. В результате шквального ветра и интенсивного дождя 21 июля погибли два человека в Донецкой и Луганской областях: на одного упало дерево, на другого – часть крыши.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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