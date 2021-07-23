Биологи разгадали процесс появления врожденного иммунитета

Биологи из Юго-западного медицинского центра при Техасском университете разгадали процесс появления врождённого иммунитета. Для этого особые белки активируют нужные гены в момент, когда в организм попадает первая инфекция.

Автор исследования и доктор медицины Брюс Бетлер рассказал, что сначала им пришлось найти белки, которые играю ключевую роль в образовании врождённого иммунитета. Для этого они изучили реакцию новорождённых мышей на раздражители. Оказалось, что как только инфекция попадает в организм, активизируются белки TLR4 и MD-2. Они же и являются основой будущей естественной защиты. Несмотря на это, точного процесса появления иммунитета и активации этих соединений у учёных не было. Более детальное изучение с рентгеноструктурными анализами показало, что сульфиды – не менее важные составляющие во время иммунного ответа организма. Именно эти вещества запускают реакцию в белках и у мышей началось зарождение естественной защиты организма.

Эти данные позволяют лучше понять, как именно организм борется с первыми инфекциями и какие процессы в этот момент происходят внутри клеток. Сам Бетлер отметил, что сейчас перед ними стоит задача проверить полученные данные на людях, так как их естественная защита и её работоспособность могут отличаться. В случае же, когда исследователи смогут понять весь процесс работы иммунитета человека от начала и до конца, они смогут разработать препараты для её отключения. Это поможет при лечении некоторых заболеваний, когда иммунная защита человека не позволяет эффективно работать лекарственным препаратам.

Источник: ria.ru